Mutiges Duo stoppte in Linz Alko-Irrsinnsfahrt

Dem beherzten Duo ist es zu verdanken, dass ein sturzbetrunkener Autofahrer (42) - ohne festen Wohnsitz in Österreich - in Linz nicht noch mehr Schaden angerichtet hat. Schon während der Nachfahrt vermuteten die beiden Augenzeugen eine erhebliche Alkoholisierung bei dem Lenker, konnten den Mann in der Wendlstraße anhalten.