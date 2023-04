Mercedes-AMG bringt stärkste S-Klasse aller Zeiten

Die stärkste Version der Mercedes S-Klasse ist nun für mindestens 223.236 Euro bestellbar, die Auslieferungen starten im Mai. Im Mercedes-AMG S63 E Performance kommt der 4,0-Liter-V8-Biturbo von AMG kombiniert mit einem E-Motor an der Hinterachse auf eine Systemleistung von 802 PS und 1430 Nm Systemdrehmoment. So schnellt der Plug-in-Hybrid aus dem Stand in 3,3 Sekunden auf 100 km/h; die rein elektrische Reichweite erhöht sich auf immer noch bescheidene 33 Kilometer, die Batteriekapazität beträgt 13,1 kWh.