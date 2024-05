„Rechtsextremismus auch Problem höherer Schichten“

In sozialen Medien verbreitet

Laut Lamberty könnten Betroffene Orte meiden, an denen unwidersprochen rassistische Äußerungen getätigt würden. Wie berichtet, hat der rassistische Vorfall in einem Nobellokal auf der deutschen Insel Sylt für Empörung gesorgt (siehe Video oben). In einem kurzen Video, das in sozialen Medien verbreitet wurde, grölen junge Menschen zum Partyhit „L‘amour Toujours“ von Gigi D‘Agostino „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen.“ Der Staatsschutz ermittelt.