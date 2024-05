Nach Wirbel: So sieht Schillings „Löwenkampf“ aus

„Die traut sich was ...“

Auch den persönlichen Begegnungen im Straßenwahlkampf in der Klagenfurter Innenstadt geht die heftig in Kritik geratene Schilling nicht aus dem Weg. Wie reagieren die Wähler? Schilling wird bemerkt und erkannt, (teilweise höflich) konfrontiert, belehrt, um ein Selfie gebeten, aber hinter vorgehaltener Hand auch beschimpft – freilich so, dass die EU-Spitzenkandidaten es nicht hört. „Die traut sich was ...“, wird geflüstert.