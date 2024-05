Ein Fest, bei dem sogar Pocher auf die Knie ging

Wie alt er geworden ist? „Bitte, das darf jeder selbst herausfinden, ich werde es nicht an die große Glocke hängen“, lachte Austro-Top-Medienmanager Hans Mahr, der in den Do & Co in der Albertina zum Fest (Motto: „Vienna Calling“) lud. Und die Freunde und Weggefährten kamen in Scharen in die Hauptstadt, um dem Mann, dessen Vita für gut und gerne drei bis vier Berufsleben reicht, zu gratulieren.