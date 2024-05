Dominator Pogacar nach 6. Tagessieg vor Triumph!

Der Träger des Rosa Trikots lieferte beim letzten Bergteilstück mit zwei Überfahrten des Monte Grappa eine große Show und feierte seinen sechsten Tagessieg. Nach zwei Tour-de-France-Siegen wird der 25-jährige Slowene am Sonntag in Rom bei seinem ersten Antritt auch erstmals die Italien-Rundfahrt gewinnen. Sein wichtiger Helfer Felix Großschartner jubelte mit. Pogacar wies die Konkurrenz nach 184 Kilometern in Bassano del Grappa um 2:07 Minuten in die Schranken.