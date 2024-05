Wie ein Lamborghini für Frau Benko angekauft wurde

666 PS stark, 44 Prozent NoVA

Tatsächlich kaufte die Signa-Gruppe in dieser turbulenten Zeit vor dem großen Knall allen Ernstes noch einen neuen Luxussportwagen an, der von Nathalie Benko genutzt werden sollte. Einen Lamborghini Urus Performante, 666 PS, in speziellem Grünton gehalten (Aufpreis: 10.600 Euro) und mit sämtlichen Extras wie einem Bang-&-Olufsen-Soundsystem für Fortgeschrittene (5798 Euro). Für ein solches Fahrzeug werden allein schon 44 Prozent Normverbrauchsabgabe (NoVA) fällig. Dazu gesellt sich ein CO₂-Malus in Höhe von 10.500 Euro. Unterzeichnet wurde der Vertrag am 13. April 2023 von Benkos „Unterschriften-August“ Marcus Mühlberger, seinem langjährigen Holding-Geschäftsführer. Brutto-Kaufpreis: schlanke 480.000 Euro.