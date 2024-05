Ukraine ermittelt gegen eigene Kommandanten

Der Vormarsch der russischen Truppen in dem Gebiet konnte erst nach einigen Tagen verlangsamt werden (siehe Video oben). Die schweren Kämpfe an der Front dauern an. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Freitag, die ukrainische Armee habe die Kontrolle dort zurückerlangt. „Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben die russischen Truppen im Bereich Charkiw gestoppt und führen Gegenoffensiven durch“, teilte er mit.