„Neustadt wird es bei drei Absteigern treffen“

Siegen oder fliegen - ein Sieg gegen Siegendorf muss her! Es ist eigentlich der letzte Strohhalm, an den sich der 1. Wiener Neustädter SC im Abstiegskampf noch klammern kann. Für Krone Ost-Sportchef Hannes Steiner eine eindeutige Sache. Aber auch die Burgenländer brauchen in dieser „Sechs-Punkte-Partie“ unbedingt einen vollen Erfolg - da sich auch die Jusits-Elf in akuter Abstiegsgefahr befindet. Mehr darüber gibt es in der Sendung der 3. Liga.