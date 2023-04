Auch der Sprung ins kühle Nass wird wieder teurer

Wels und Linz orientieren sich am Verbraucherpreisindex

Wels investiert fast 12 Millionen Euro in sein Welldorado – im Freibad starten die Baumaßnahmen diesbezüglich erst im Oktober – in Sachen Eintrittspreise hat man für 2023 eine Indexanpassung durchgeführt: Erwachsene zahlen künftig 5,5 € statt 5 €, für die Familien-Saisonkarte muss man statt 156,6 € nun 174,1 € hinblättern. Auch in der Landeshauptstadt hat man sich am Index (aktuell zwischen 10 und 11 Prozent) orientiert. In den Linzer Bäderoasen zahlt man heuer als Erwachsener 5,2 € statt 4,8 €, für Kinder muss man 2,6 € statt 2,4 € auf den Kassentresen legen.