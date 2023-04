34-Jährige ist neue Chefin der Linzer Tabakfabrik

Halak will noch mehr in Dachmarke investieren

„Ich freue mich, gemeinsam mit dem großartigen Team die Weiterentwicklung der Tabakfabrik vorantreiben zu können. Die im Team vorhandenen Fähigkeiten und das vielfältige Know-How am Areal sind Schätze, auf die ich besonders achten und auf denen ich aufbauen möchte. Gemeinsam mit unseren tollen Mieter will ich noch stärker in die Entwicklung der Dachmarke Tabakfabrik investieren,“ so Denise Halak.