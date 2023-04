Polizei erwischte in Vorarlberg neun Drogenlenker

Verstärkte Verkehrskontrollen zu Ostern

Über das Osterwochenende muss man in Vorarlberg mit weiteren Schwerpunktkontrollen im Verkehr rechnen, kündigte die Polizei an. Dabei wird es wie in der Nacht auf Karfreitag nicht nur um Geschwindigkeitsübertretungen gehen. Verstärktes Augenmerk soll auch auf Alkohol und Drogen am Steuer gelegt werden. Zudem werde man vor allem auf der Autobahn Abstandsmessungen durchführen.