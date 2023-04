Tesla plant 4 Millionen günstige E-Autos pro Jahr!

Neue Fabriken kommen

Gebaut werden soll dieses Modell in Fabriken auf der ganzen Welt, wobei allein zwei Millionen Stück die amerikanischen Werke übernehmen sollen, vor allem das in Mexiko. Je eine Million soll aus Shanghai und Berlin-Grünheide kommen. Das Werk in Mexiko soll in neun Monaten fertiggestellt sein, in rund einem Jahr könnten wohl die ersten Kompakt-SUVs vom Band rollen.