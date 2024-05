Drohne traf russisches Atomraketen-Frühwarnsystem

Fotos von Schäden an der Anlage nahe der Stadt Armawir in Südrussland seien in russischen und ukrainischen Kanälen aufgetaucht, heißt es in einem Lagebericht. Von russischer Seite äußerte sich am Samstag der ehemalige Botschafter bei der NATO Dmitri Rogosin. Auf der Plattform X schrieb er von einem Schaden am Frühwarnsystem, „einem Schlüsselelement der militärischen Steuerung der strategischen Nuklearstreitkräfte.“ Das russische Frühwarnradar vom Typ Woronesch-DM bei Armawir kann den Berichten zufolge angreifende Atomraketen auf 6000 Kilometer Entfernung erkennen.