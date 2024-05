Westenthaler bettelte bei Strache um Fußfessel

„IS-Terrorist bekam bei erster Gelegenheit die Fußfessel“

Westenthaler beschwert sich weiter, er wolle unbedingt zu seiner kranken Mutter. Und überhaupt hätten Leute wie „Graf Mensdorff“ oder ein „IS-Terrorist“ bei erster Gelegenheit die Fußfessel bekommen. Es sei alles Willkür, „ein roter Vollzugsdirektor, der mich schikanieren will. Anders ist es nicht zu erklären, dass man am 3.1. eine Fußfessel anlegen kann, aber am 21.12. nicht.“