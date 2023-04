Betrunkener Dieb stieg über Dach in Eisarena ein

Er könne es nicht sagen, was ihn in der Nacht auf den 30. Dezember des Vorjahres geritten habe, beteuerte der 27-jährige Verkäufer aus Oberösterreich am Donnerstag vor dem Salzburger Landesgericht. „Ich war ziemlich alkoholisiert, musste stundenlang auf meinen Zug warten und bin durch Salzburg gelaufen“, so der bisher unbescholtene Mann. Bei der Eisarena im Salzburger Volksgarten habe er dann einen Kastenwagen gesehen. „Dann bin ich raufgeklettert und über das Vordach und eine offene Luke hineingekommen“, so der Angeklagte.