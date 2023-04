Ostereiersuche bei kühlem, wechselhaftem Wetter

Dank des Klimawandels wurden die Weihnachtsfeiertage in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten im Durchschnitt um 1 bis 2,5 Grad wärmer. Der Traum von weißen Weihnachten wurde beinahe gänzlich aufgegeben. So gab es an Weihnachten im letzten Jahr milde Temperaturen von bis zu 14 Grad, genauso wie leichten Niederschlag in Teilen von Österreich.