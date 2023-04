Bauern fand beim Ackern eine Handgranate im Boden

Am Mittwoch gegen 11.55 Uhr erstattete ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land, die Anzeige, dass er beim Ackern im Feld in Rohrbach bei Sankt Florian eine Granate gefunden habe. Ein SKO (Sprengstoffkundiges Organ) besichtigte den Fund und verständigte in der Folge den Entminungsdienst. Dieser traf gegen 16.30 Uhr ein, sicherte die Handgranate und nahm diese mit.