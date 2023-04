Wiener (66) zielte mit Waffe auf Jugendliche

Der 66-Jährige saß zunächst völlig unauffällig auf einer Parkbank. In der Nähe hielten sich laut Polizei gerade die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren auf und spielten in einem Fußballkäfig Fußball. Nachdem er sich mit einigen von ihnen unterhalten hatte, zückte er plötzlich die Schreckschusspistole und hielt sie in Richtung der Buben.