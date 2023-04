ChatGPT-Verbot in Italien könnte wieder fallen

Die italienische Datenschutzbehörde plant ein Treffen mit Vertretern des US-Konzerns OpenAI, nachdem sie vergangene Woche den Chatbot ChatGPT vorübergehend verboten hatte. OpenAI hatte am Montag in einem Brief seine Bereitschaft bekundet, die europäischen Datenschutzbestimmungen zu respektieren und eine gemeinsame Lösung zu finden.