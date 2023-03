ChatGPT lieferte für Hund lebensrettende Diagnose

Nach einem Zeckenbiss ging es der Hündin „Sassy“ sehr schlecht - doch der Tierarzt war ratlos, was dem Vierbeiner fehlen könnte. In seiner Verzweiflung gab der Besitzer die Blutwerte und Beschwerden in den Chatbot ChatGPT ein. Die künstliche Intelligenz schaffte das, was dem Tiermediziner nicht gelang: Es lieferte die richtige Diagnose für „Sassy“.