Rom: Kartellamt leitet Untersuchung gegen Meta ein

Die SIAE vertritt Songwriter, Komponisten, Texter und Autoren in Italien und hat in dieser Funktion einen Vertrag mit Meta abgeschlossen, der im Jänner 2023 ausgelaufen ist. Die Verhandlungen zur Verlängerung dieses Vertrages waren bisher erfolglos, was dazu geführt hat, dass Meta den SIAE-Musikkatalog auf seinen Plattformen stumm geschaltet hat.