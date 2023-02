Meta will weitere Tausende Beschäftigte kündigen

Am Mittwoch reagierte ein Sprecher auf die Vorwürfe. „Wir nehmen unsere steuerlichen Verpflichtungen ernst und zahlen in jedem Land, in dem wir tätig sind, alle erforderlichen Steuern. Wir lehnen es entschieden ab, dass der Zugang der Nutzer zu Online-Plattformen der Zahlung von Mehrwertsteuer unterworfen werden soll.“ Die Firma sei bereit, uneingeschränkt mit den Behörden zusammenzuarbeiten, wurde versichert.