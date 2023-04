Alarm wegen der vielen Wildschäden in Wäldern

Die Wildschadensberatung stehe nahezu im Dauereinsatz, stoße aufgrund der großen Menge inzwischen an ihre Grenzen. „Unsere Kapazitäten lassen nicht zu, die Schäden flächendeckend in ganz Oberösterreich zu erheben“, erklärt Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger. Und appelliert mit Nachdruck an die Jägerschaft, ihre Abschusszahlen deutlich zu erhöhen: „Wenn die Büchse nicht ausreichend eingesetzt wird, kann der Waldumbau nicht funktionieren.“