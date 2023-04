USA wappnen sich mit Drohnenbooten gegen China

Dies geht aus einem Budgetentwurf der US-Marine hervor, in der die Ausgaben für das Finanzjahr 2024 aufgelistet werden. Fünf Millionen US-Dollar sind in dieser Liste dafür vorgesehen, mit Stinger-Raketen bewehrte autonome Patrouillenboote zu entwickeln, die in Zukunft als Geleitschutz für die Schiffe der US Navy eingesetzt werden sollen. Aus dem Begleittext geht hervor, dass solche Boote eine effektive Waffe darstellen könnten, sollte es zum Konflikt mit anderen Großmächten wie China kommen.