Frankfurt gegen Bayer Leverkusen – 17.30 Uhr LIVE

In der letzten Saison waren Frankfurt und Leverkusen noch punktgleiche Tabellennachbarn (50 Punkte). In dieser Spielzeit hat Leverkusen satte 36 Punkte Vorsprung auf die Hessen. Die Werkself ist das erste Team der Bundesliga-Historie, das an den ersten 31 Spieltagen ungeschlagen geblieben ist (25 Siege, sechs Remis), einen neuen Punkterekord kann es aber nicht mehr geben, die 91 Zähler der Bayern aus der Saison 2012/13 sind nicht mehr drin.