„Höflinge füttern Putins Wahnvorstellungen“

Machtapparat strotzt vor Selbstbewusstsein

Im dritten Jahr des Kriegs in der Ukraine strotzt Putins Machtapparat vor Selbstbewusstsein. Die westlichen Sanktionen konnten bisher weder die russische Kriegsmaschinerie stoppen, noch das Land wirtschaftlich in die Knie zwingen. Der Präsident hat immer wieder erklärt, eine neue multipolare Weltordnung anzustreben – weg von einer Vormachtstellung der USA. Der Krieg in der Ukraine wird zum Kampf gegen die NATO und den Westen insgesamt hochstilisiert.