Schlafenden Mieter vor Küchenbrand gerettet

Zum Lebensretter wurde am Sonntag wohl ein 46-jähriger Vermieter in Kronstorf. Ein 38-jähriger Slowene hatte vergessen, dass er einen Topf mit Fett auf dem E-Herd erhitzte und legte sich schlafen. Der Vermieter bemerkte die Rauchentwicklung und lief sofort in die unversperrte Wohnung.