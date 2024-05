Wings for Life: 60.900 feierten ein Lauffest

Henrik Kristoffersen lächelte: „Das Comeback von Marcel hat mich schon ein bissi überrascht. Ein paar Stunden bevor es in der ,Krone‘ gestanden ist, hat er mich angerufen. Aber es ist überhaupt kein Problem, dass mein Chef nun wieder Kollege ist. Für Van Deer und die Ski-Entwicklung ist sein Comeback super.“ Sein Ausblick: „Wir werden sicher viel miteinander trainieren. Ich glaube, dass Marcel nach den FIS-Rennen in Übersee bereits beim Weltcup-Auftakt in Sölden mit Startnummer 40 bis 45 am Start ist. Bis Weihnachten könnte er schon wieder in den Top 15 sein. Wir wissen alle, was für ein toller Athlet er ist.“