Hamas-Brigaden beschossen Grenzübergang nach Gaza

Der Krieg dauert fast sieben Monate. Bei dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober kamen etwa 1170 Menschen ums Leben, 250 weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Die meisten von ihnen sind inzwischen vermutlich tot. Seit dem Hamas-Angriff greift Israels Militär den Gazastreifen an. Dabei sollen inzwischen mehr als 34.600 Menschen getötet worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.