Liverpool hält theoretische Titelchance am Leben

Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League seine theoretischen Chancen auf den Meistertitel am Leben erhalten. Die „Reds“ setzten sich am Sonntag in der drittletzten Runde an der Anfield Road mit 4:2 gegen den Fünften Tottenham Hotspur durch. Das auf dem dritten Platz liegende Team von Trainer Jürgen Klopp hat nun fünf Punkte weniger als Spitzenreiter Arsenal, vier Zähler fehlen auf den Zweiten Manchester City.