Sofia Polcanova revanchiert sich an Adriana Diaz

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polanova hat sich am Sonntag beim Grand-Smash-Turnier in Jeddah für die Mitte April beim Weltcup in Macau erlittene Niederlage an Adriana Diaz revanchiert. Sie besiegte die Puerto-Ricanerin 3:1 (5,-11,9,10) und steht im Sechzehntelfinale.