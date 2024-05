Hebamme und Gynäkologin helfen in Spital in Ghana

Wer in Österreich und in der westlichen Welt an Geburten denkt, denkt an Frauen, die vor Schmerz schreien. „Dort ist es ganz leise“, denkt die Grazer Hebamme Eva Schindler-Lausecker an ihren zehntägigen Einsatz in Techiman, Ghana, zurück. „Man hört keinen Mucks, obwohl es gar keine Schmerzmittel gibt.“ Woran das liegt? „Die Leute gehen mit einer anderen Erwartung in eine Geburt. Sie sind mehr Schmerzen gewöhnt“, sagt Frauenärztin Nadja Taumberger.