Nach Wahlk(r)ampf: Koza holt für ÖVP die Absolute

Ermittlungen, Anzeigen, untergriffige Worte und sogar eine Schlägerei bei der Feuerwehr: Die vorgezogene Wahl in Vösendorf sorgte Wochen für unrühmliche Highlights. Bürgermeister Hannes Koza dürfte all das aber nicht geschadet haben, wie der Blick auf das vorläufige Ergebnis zeigt. Er stockt die Anzahl der Mandate von 12 auf 17 auf und holt damit die Absolute. „Es hat sich gezeigt, dass Schlammschlachten, Angriffe, Untergriffigkeiten und Anzeigen keinen Platz haben“, betont er in einer ersten Stellungnahme zu den Medien.