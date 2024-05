Konate? Robert Klauß gibt zu: „War ein Elfmeter“

Onur Cinel (Salzburg-Trainer):

„Wir haben in der ersten Hälfte ganz viel Durchschlagskraft vermissen lassen, sind zu wenig zwingend geworden. In der zweiten Halbzeit haben wir einfach nicht gut genug gespielt. Rapid hat die paar 50:50-Duelle, wo es wirklich körperlich wurde, für sich entschieden. Und entsprechend kamen noch ein paar strittige Schiedsrichterentscheidungen dazu. Grundsätzlich schaue ich in erster Linie auf uns, wir haben nicht gut genug gespielt. Wir haben eine kleine Vorlage bekommen mit dem Unentschieden im Sturm-Spiel, wir hatten uns ganz viel vorgenommen. Wir müssen es in den letzten zwei Spielen schaffen, unsere Topleistung zu bringen. Mit ganz viel Willen, Power und Intensität in allen Spielphasen. Das schulden wir uns und unseren Zuschauern, unseren Fans.“