Dreisatzsieg! Andrej Rublew gewinnt Madrid Open

Dabei hatte Rublew seit einem Auftaktsieg in der ersten März-Hälfte in Indian Wells keinen Matchsieg mehr gefeiert gehabt und war zudem in der Anfangsphase des Madrid-Klassikers wegen einer Erkrankung nahe am Zurückziehen der Nennung. Dann aber startete der 26-Jährige einen Siegeslauf u.a. mit einem Erfolg gegen den Lokalfavoriten Carlos Alcaraz (Nr. 2). Rublew hält nun bei 16 Tour-Titeln. „Auf diesen bin ich am meisten stolz.“ In der Weltrangliste verbessert sich Rublew um zwei Positionen auf Rang sechs, er ist nun auch für die French Open im erweiterten Favoritenkreis.