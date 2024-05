Austrian Kiwi half beim Maibaum-Aufstellen

Einen Besucherrekord verbuchte das Stiegl-Maibaumfest heuer: Rund 10.000 Besucher waren am Sonntag auf das Gelände der Brauerei gekommen, um der Landjugend Grödig beim Maibaumaufstellen auf der Stiegl-Wiese zuzuschauen. Muskelkraft war gefragt, denn der heurige Maibaum wog 1600 Kilogramm. Gegen 14 Uhr war es dann endlich so weit: Der 30 Meter hohe Stamm war von den 50 Männern erfolgreich in die Senkrechte gehievt worden und musste nur noch gesichert werden.