Steirer mit 173 km/h ertappt: Motorrad abgenommen

Das Prachtwetter am Sonntag trieb in der Steiermark viele Biker auf die Straßen. So auch einen 66-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Der Mann war am frühen Nachmittag auf der B115 (Steirische Eisenstraße) Richtung Präbichl unterwegs und gab offenbar ordentlich Gas.