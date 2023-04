Ostern wird kälter, als es zu Weihnachten war

„Die Wolken werden uns die nächsten Tage immer wieder begleiten. Es wird sehr unbeständig und trüb in dieser Osterwoche. Nur am Montag und am Donnerstag kommt die Sonne dann doch ein wenig raus“, sagt Meteorologin Claudia Riedl von GeoSphere Austria. Aber wenigstens geht sie davon aus, dass es auch keinen Regen gibt. „Es sollte diese Woche nicht allzu viel Niederschlag geben, auch wenn der natürlich wichtig wäre“, so die Wetterexpertin.