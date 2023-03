Betonieren statt „Beamen“: Land baut Straßen aus

Die wichtigsten Projekte

Der größte Teil des Budgets fließt in die neue Ortsumfahrung bei Weyer. Sie soll bis 2025 fertig sein. Für dasselbe Jahr ist die Fertigstellung der Umfahrung Peilstein geplant. Schneller geht es in Ansfelden: Dort soll der Bereich der Autobahnauffahrten auf die A1 bis Jahresende ausgebaut werden, um die Staus zu den Stoßzeiten zu verringern. Seit Kurzem in Bau ist die neue Anbindung an die A7 in Linz-Auhof, die den Verkehr im Stadtteil entlasten soll.