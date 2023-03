Rettungs-Sani hat Notfallrucksack immer mit dabei

Sanitäter Stefan Kirchhofer aus Amstetten ist nicht nur beim Roten Kreuz in seiner Heimatstadt Retter in der Not. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr sorgt der zweifache Familienvater, dass die nötigen Erste-Hilfe-Materialien vorhanden sind. So können bei Einsätzen einerseits die Verletzungen der Kameraden sofort versorgt werden, sondern auch für anders Verunfallte. Seinen Notfallrucksack hat er demnach stets griffbereit.