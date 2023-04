Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der eineinhalbjährige Mischlingsrüde Finnley hat in seinem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt und reagiert daher in neuen Situationen sehr unsicher. Zu Menschen ist der hübsche Hundemann sehr freundlich und auch mit anderen Hunden versteht er sich gut. Er ist stubenrein, das an der Leine gehen funktioniert prinzipiell gut, jedoch ist er oft noch unsicher. Nachdem der hübsche Rüde leicht gestresst ist, sucht er ein Zuhause am Land, am besten mit Garten. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.