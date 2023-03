Das Kaninchen ist kein Kuscheltier

Zwergkaninchen brauchen soziale Kontakte

In der Natur leben sie revierbezogen in großen Kolonien in selbst gegrabenen Erdhöhlen. Die Tiere besitzen ein ausgeprägtes Sozialverhalten: Sie putzen sich gegenseitig, kuscheln miteinander und spielen. Deshalb empfiehlt es sich, Kaninchen mindestens zu zweit zu halten. Ideal sind Kleingruppen von drei bis fünf Tieren aus kastrierten Böcken und Weibchen. Obwohl es oftmals praktiziert wird, raten wir von einer gemeinsamen Haltung von Kaninchen mit Meerschweinchen ab, da sich die Tierarten in ihrem Sozialverhalten stark unterscheiden.