5 essenzielle Tipps für die Langstrecke im BMW iX1

Ab gesehen von möglichen Problemen: Was bitte spricht dagegen, Schnellladestationen zu überdachen? An einer Tankstelle steigst du im strömenden Regen aus, tankst, gehst zahlen usw. und steigst dann trockenen Hauptes wieder ein und fährst weiter. An einer Ladestation kann es dir passieren, dass du in der Sekunde durchnässt bist, weil dich die Betreiber der Stromzapfsäulen buchstäblich im Regen stehen lassen. Danke auch.