Lieber Streit mit der Freundin als mit dem Trainer

Wer hält sich nicht an die Kapitänsregel, diskutiert gerne mit den Schiris und ist daher gelb-gefährdet?

Sascha Horvath (LASK): Als neuer Kapitän ist es primär meine Aufgabe, mit dem Schiedsrichter das Gespräch aufzunehmen. In der Emotion kann es vorkommen, dass sich der ein oder andere Kollege direkt an den Schiedsrichter wendet.

Jürgen Heil (Hartberg): Sehr schwierig, weil Donis Avdijaj weg ist. Da hätte ich ihn zu 100 Prozent genannt. Ich tu mir richtig schwer. Sonst würde mir noch Paul Komposch einfallen, der etwas lauter werden kann.

Valentino Müller (Tirol): Ich könnte mir vorstellen, dass es einer unserer Neuen ist: Marco Boras. Vom Gefühl her ist er immer im Diskussionsmodus. Matthäus (Taferner) ist natürlich auch ein Kandidat.

Daniel Maderner (GAK): Letzte Saison wäre es sicher Antonio Tikvic gewesen. Heuer ist´s nicht leicht zu sagen, denn wir sind eine sehr brave Truppe, wollen uns disziplinierter verhalten als letzte Saison.

Lukas Jäger (Altach): Da gibt es bei uns schon ein paar Kandidaten. Mike Bähre, Vesel Demaku und Lukas Gugganig reden gern mit dem Schiedsrichter. Aber ich denke, bei uns bleibt das alles im Rahmen.

Andreas Leitner (Ried): Puh, das ist wohl Martin Rasner! Er ist einfach ein emotionaler Typ am Platz und ist oft in der Mitte des Felds und somit in der Nähe vom Schiedsrichter unterwegs.