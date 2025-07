Pendlerin sprang aus rollendem Zug auf Bahnsteig

Frau S. hat schon viel erlebt auf ihrer täglichen Pendlerstrecke zwischen Payerbach und St. Pölten in Niederösterreich – Verspätungen, Zugausfälle, seltsamen Reisebegleiter und überfüllte Waggons. Aber so etwas wie am vergangenen Montag noch nie. Da sie ihren üblichen Zug von Wien-Meidling nach Hause versäumt hatte, stieg sie kurzerhand in den nächstbesten, der zwar in die Steiermark fuhr, aber in Wiener Neustadt stehen blieb. Das tat er auch – aber nur kurz.