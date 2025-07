Stocker-Machtwort bei Pensionen: „Kein Kriterium“

In Sachen irregulärer Zuwanderung nach Österreich blieb der Bundeskanzler bei seiner Kritik an der Spruchpraxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Sachen Außerlandesbringung und Familienzusammenführung. „Die Diskussion darüber ist nicht, ob wir Menschenrechte abschaffen, ist nicht, ob wir hier die Konvention in ihrem Grundsatz ändern, sondern ob sie so angewandt wird, wie es jene, die sie unterschrieben haben, wollen.“