Alkohol zum Frühstück, dann Seniorin angefahren

Der Tiroler kam allerdings nicht allzu weit: Er übersah eine 85-jährige Frau, die die Innsbrucker Haller Straße überqueren wollte, und fuhr diese an. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen – unter anderem eine dislozierte Faktur des Mittelfußknochens. „Es tut mir unendlich leid, dass das passiert ist“, sagte der von Anfang an geständige Mann bei der Verhandlung am Mittwoch.