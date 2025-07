Sadomaso-Fantasien auch am Dienst-Computer

Skandale selten, aber Verkehrsdelikte verärgern

Skandale mit österreichischen Diplomaten sind selten. So wurde einem Botschafter in den 1990er-Jahren in Asien Kontakt zu Prostituierten und schlechtes Benehmen vorgeworfen, und ein Ex-Konsul hatte in Belgrad eifrig mit Visa gehandelt. Für Aufregung sorgen immer wieder Anzeigen gegen Diplomaten wegen Verkehrsdelikten, die ohne Konsequenzen bleiben.