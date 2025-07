Sehen Sie „Das Kanu des Manitu“ vor allen anderen!

Bald ist es soweit und nach mehr als 20 Jahren kehren Abahachi und sein Blutsbruder Ranger mit einem neuen Abenteuer auf die große Leinwand zurück! Am 14. August startet die Fortsetzung des deutschen Kultfilmes „Der Schuh des Manitu“ in Kinos und schon am Tag davor laden krone.at & krone.tv Sie zur großen Red-Carpet Premiere in Anwesenheit von Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian und Jasmin Schwiers im Cineplexx Millenium City ein.